В «Титановой долине» запустят производство автозапчастей, инвестиции в проект составят 9 млрд рублей

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Верхней Салде компания «РП1» до конца 2025 года построит завод по производству тормозных дисков и суппортов для автомобилей, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Первую продукцию предприятие выдаст в 2026 году.

Инвестиции в проект превысят 9 млрд рублей, на данный момент уже вложено более 2,5 млрд рублей, начались строительно-монтажные работы. На предприятии будет создано около 500 рабочих мест.

«Развитие собственной компонентной базы — одно из ключевых направлений промышленного развития Свердловской области. Реализация этого проекта принесёт региону дополнительные инвестиции и новые компетенции в сфере автомобилестроения», — отметил замгубернатора Дмитрий Ионин.

Компания «РП1» входит в группу компаний под брендом Rossko — одного из крупнейших дистрибьюторов автозапчастей в России. Завод будет выпускать тормозные диски — ассортимент составит 1 тысячу артикулов, а также детали тормозных суппортов — 11 артикулов. К 2034 году предприятие планирует выйти на полную мощность — 40 тысяч тонн готовой продукции в год — и занять лидирующие позиции в России в сегменте производства этих автокомпонентов.

На участке площадью 9,86 гектара разместятся два производственных корпуса, включающие лаборатории и административно-бытовой комплекс общей площадью около 25 тысяч квадратных метров. Предприятие будет оснащено современным литейным цехом с автоматизированными линиями и роботизированными комплексами для обработки изделий. Проект также предусматривает установку 125 станков с числовым программным управлением.