В Тавде женщину-депутата, пойманную пьяной за рулём, лишили водительских прав

В судебном участке № 2 мирового суда Тавды состоялось заседание по лишению прав председателя постоянной депутатской комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам в местной думе Светланы Волковой, пишет Ura.ru.

Судья Татьяна Райненко приняла решение заочно, так как депутат не явилась на заседание.

«Волкова лишена прав управления автомобилем на полтора года с уплатой штрафа 30 тысяч рублей», — сообщили в судебном участке.

Изначально судебное заседание было назначено на 10 апреля, однако Волкова проигнорировала его без объяснения причин. Тогда суд не состоялся, Волковой дали шанс оправдаться и назначили рассмотрение дела на 24 апреля, но и сегодня депутат не пришла в суд.

Ранее, в конце марта, сообщалось, что полицейские Тавды остановили автомобиль, за рулём которого находилась депутат Волкова, после звонка ревнивой женщины. В полицию позвонила жена того мужчины, который находился в машине вместе с депутатом. Она сообщила, что женщина-водитель едет из кафе «Визави» и пьяна. Остановившие автомобиль инспекторы ГИБДД заметили признаки опьянения, но женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.