В Тавде полицейские задержали мужчину, который нападал на женщин на улице: одну из них, 75-летнюю бабушку, он убил, а свою вторую жертву начал избивать, но его спугнули, пишет E1.ru.

54-летняя жертва обратилась в полицию и рассказала, что ранним утром 14 августа выгуливала собаку и на неё напал мужчина, повалил на землю, стал бить. К счастью, мимо проезжал велосипедист, который спугнул нападавшего, и он ретировался.

«Сыщики уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения на зданиях в районе совершения преступления, а также опросили свидетелей, в результате установили личность подозреваемого и маршрут его передвижения», — рассказал руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Позже выяснилось, что у мужчины была ещё одна жертва. 75-летняя бабушка утром 14 августа вышла выносить мусор и не вернулась домой. В полицию поступило сообщение о том, что она пропала. Её тело с признаками криминальной смерти нашли рядом с гаражами на следующий день.

Нападавшего задержали 16 августа, им оказался 25-летний ранее несудимый житель Тавдинского района, который с детства имеет инвалидность. Он скрывался от полиции в селе Таборы у своей матери.

«В ночь на 14 августа он отдыхал в баре, во время застолья у него случился конфликт со знакомыми, после чего он убежал и от злости набросился на первую попавшуюся ему жертву. Когда та перестала подавать признаки жизни, злоумышленник оттащил её в гаражный массив, обыскал вещи, но денег и других ценностей не обнаружил. Не смог поживиться он и в ходе нападения на вторую пострадавшую. В настоящее время подозреваемый содержится под стражей и проверяется на причастность к иным ранее совершённым преступлениям», — рассказал Валерий Горелых.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга, следователи провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз.