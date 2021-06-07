В Тавде МУП заплатил долг по зарплате в 4,6 миллиона рублей после вмешательства прокуратуры

В Тавде по требованию прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками муниципального предприятия на сумму более 4,6 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Тавдинская городская прокуратура провела проверку исполнения МУП "Тавдинские инженерные системы" законодательства в сфере оплаты труда. В ходе надзорных мероприятий установлено, что у предприятия имеется задолженность по заработной плате за апрель 2021 года в размере свыше 4,6 млн рублей перед 281 работником», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По итогам проверки прокуратура в адрес директора предприятия внесла представление с требованием о незамедлительном погашении задолженности по заработной плате. По результатам принятых мер реагирования задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 4,6 млн рублей погашена в полном объёме.﻿﻿﻿﻿

Ранее сообщалось, что 27 мая официально с формулировкой «по состоянию здоровья» ушёл в отставку мэр Тавды Виктор Лачимов. До этого областная прокуратура направляла представление губернатору Евгению Куйвашеву с требованием уволить Лачимова «за утрату доверия». В настоящее время и. о. главы города является вице-мэр Валентин Миронов.