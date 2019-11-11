В Тавде автомобиль с детьми врезался в жилой дом, водитель погиб

В Тавде автомобиль «Лада Калина» с тремя пассажирами врезался в дом, в результате чего погиб водитель и получил травмы один из пассажиров, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло 10 ноября в 22:55 на улице Кирова в районе дома № 109. По предварительным данным, 29-летний водитель «Лады» двигался со скоростью, не обеспечивающей контроль над транспортным средством, не справился с управлением и врезался в дом. В результате водитель автомашины погиб на месте от полученных травм.

С места ДТП в больницу были доставлены трое пассажиров, среди них двое детей. После осмотра врачами дети были отпущены домой, у них травм не обнаружено. Ещё одного пассажира — 28-летнего мужчину — госпитализировали. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП.