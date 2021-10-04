В Таватуе чиновник написал заявление в полицию на женщину, пожаловавшуюся на него президенту

Жительницу посёлка Таватуй Ольгу Путинцеву вызвали в полицию после того, как она написала письмо президенту Владимиру Путину с жалобой на местного главу Олега Сидорова, пишет ЕАН. Путинцева рассказала о ситуации в посёлке.

«Я написала о том, что Сидоров ведёт себя с жителями посёлка хамски, так и заявляет всё время: "Я не обязан с вами разговаривать, я не обязан перед вами отчитываться". Написала о проблемах с вывозом мусора, об отсутствии освещения в посёлке: у нас на весь посёлок есть один-единственный уличный фонарь на улице Центральной. Написала, что с Сидоровым мы скатываемся в Средневековье. Положила письмо в магазине, и за два дня его подписали 44 человека. Если бы это было неправдой, зачем бы люди стали подписывать? Сорок четыре подписи — это для нашего посёлка очень много, учитывая, что в нём живут по большей части дачники, которые осенью возвращаются в город», — рассказала Ольга Путинцева.

Письмо было отправлено в администрацию президента 13 сентября, а через три дня пришло сообщение, что жалобу переслали для проверки губернатору Свердловской области.

«На днях меня вызвали в полицию и сообщили, что Сидоров написал на меня заявление, обвинил в клевете. Теперь полицейским хватит работы: они должны будут опросить 44 человека, подписавших письмо. Полицейским необходимо выяснить, не оказывала ли я давление на людей, не заставляла ли их подписываться», — добавила Ольга Путинцева.﻿﻿﻿﻿﻿

Редакция издания дозвонилась до Олега Сидорова, однако глава от разговора по телефону о своей жалобе в полицию отказался.