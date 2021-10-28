В Татарстане вводят бессрочные ограничения по коронавирусу

Власти республики Татарстан ужесточили коронавирусные ограничения и сделали их бессрочными — запреты на ночную работу ресторанов и предприятий сферы торговли будут действовать не до 7 ноября, а до улучшения эпидемиологической ситуации, пишет ТАСС.

«Запрет на оказание в ночное время услуг общественного питания с 23:00 до 06:00, за исключением оказания услуг на территории автовокзалов, вокзалов, аэропортов, а также дорожного сервиса, расположенных за пределами населённых пунктов. Запрет распространяется на работу в ночное время с 23:00 до 06:00 объектов розничной торговли за исключением аптек, аптечных пунктов и автозаправочных станций. Данные меры будут с 30 октября до улучшения эпидситуации», — заявила заместитель премьер-министра республики Лейлы Фазлеевы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что губернаторы могут продлять нерабочие дни или вводить их раньше в зависимости от ситуации в регионе.