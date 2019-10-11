В Татарстане сотрудники ГИБДД остановили беспилотник «Яндекса»

Сотрудники ГИБДД остановили беспилотный автомобиль «Яндекса» в Татарстане, рассказал в Twitter ведущий подкаста Zavtracast.

В пресс-службе «Яндекса» рассказали, что это случилось в Иннополисе 8 октября. Представители компании отметили, что ГИБДД проводила выборочную проверку документов автомобилистов, в число которых вошёл беспилотник. Во время остановки в автомобиле находился инженер-испытатель.

«Яндекс» ведёт работу над созданием беспилотного автомобиля для сервиса такси с 2016 года. Прототип беспилотника компания показала в мае 2017 года. Первые испытания автомобиля проводились в Москве, а для дальнейшего тестирования был выбран Иннополис в Татарстане.