В Татарстане разработали законопроект о беспилотных автомобилях

Власти Республики Татарстан разработали законопроект о беспилотных автомобилях. Проект закона уже получил поддержку комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству парламента республики. В ближайшее время он будет внесён на рассмотрение в Госдуму. Авторы инициативы предполагают, что документ вступит в силу уже в 2024 году и допустит на дороги беспилотные автомобили пятого уровня, которые способны перемещаться без вмешательства водителя.

Как пишет «Коммерсантъ», проект федерального закона «Об инновационных транспортных средствах» обяжет водителей — операторов беспилотников иметь документы, подтверждающие право на управление автономным автомобилем. В законопроекте также говорится, что беспилотные автомобили должны быть застрахованы на случай ДТП, а также защищены от «неправомерного доступа» и «неправомерного воздействия».

Авторы документа считают, что дорожное полотно, разметка, знаки и парковочные места необходимо будет адаптировать под беспилотный транспорт.

Как пишет Meduza, в мае 2019-го глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев внёс в парламент законопроект об «инновационных транспортных средствах», но позже отозвал его. При этом ГИБДД призывала начать подготовку нормативной базы для беспилотных автомобилей ещё в 2016 году.