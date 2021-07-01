В Тамбовской области напали на активиста, записавшего обращение к Путину

В Тамбовской области напали на активиста Романа Герасимова, который записывал обращение на прямую линию с Владимиром Путиным, со ссылкой на региональное управление МВД пишет РБК.

По данным РБК, нападение произошло 30 июня. Телеграм-канал Baza без ссылки на источник сообщает, что накануне, в день прямой линии, Герасимову порезали шину на автомобиле, а 1 июля напали на него самого. Об этом также пишет издание «Онлайн Тамбов».

На мужчину напали в селе Березовка у ворот его дома — нападавшие пытались вытащить Герасимова из автомобиля. Герасимова ударили ножом в область сердца и живота и в ногу. Ему на помощь пришли супруга и сын, против них использовали перцовый баллон.

Отмечается, что ранения у пострадавшего непроникающие. Активист находится в больнице в сознании и даёт показания полиции.

В районе нападения объявлен план «Перехват», местная жительница и знакомая Герасимова Ирина Ильина рассказала, что неподалёку от места происшествия нашли автомобиль без номеров — нападавшие могли пересесть из него в другую машину.

В своём обращении Герасимов и местные жители просили Путина не допустить строительство мусорного полигона. С Герасимовым связывались из редакции прямой линии и готовились вывести его в эфир, однако 30 июня в селе отключили интернет.