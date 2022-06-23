В Талице произошёл взрыв на газовой заправке (ВИДЕО)

В Талице произошёл взрыв на автогазозаправочной станции на улице Песчаной. Инцидент произошёл сегодня, 23 июня, в 13:56. Как сообщает Е1.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области, на территории газовой заправки произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, госпитализированы двое. У одного из водителей, который находился близко к огню, обгорели волосы.

«Второй пострадавший сам обратился в больницу, пришёл в приёмное отделение. У него состояние лёгкой степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

На место аварии выехал мэр Талицы Александр Толкачёв:

«Никаких жертв нет. Все вовремя оттуда выехали. Сам я нахожусь на месте, здесь присутствует руководитель по пожаротушению, здесь же прокурор, все здесь. Талица у нас маленький городок. Но такой момент для нас реально страшный. Однако сейчас большой очаг уменьшили, стало потише».

Прокуратура Талицкого района выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности в части эксплуатации опасного производственного объекта.