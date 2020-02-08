В Таиланде солдат-дезертир расстрелял посетителей торгового центра и забаррикадировался с заложниками внутри

В тайском городе Накхон Ратчасима сбежавший из части солдат устроил стрельбу на улице. В результате ЧП погибли как минимум 12 человек. После он захватил 16 заложников и забаррикадировался с ними в здании торгового центра.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на тайские СМИ, рядовой сухопутных войск покинул воинскую часть, расположенную недалеко от города, на угнанном внедорожнике HamVee. При побеге солдат застрелил своего командира и двух офицеров. Заехав в город он начал периодически стрелять из автоматической винтовки по прохожим.

В итоге он остановился возле торгового центра, где расстрелял часть посетителей, ещё 16 человек рядовой взял в заложники и забаррикадировался с ними на четвёртом этаже здания.

Дезертир вёл трансляцию в Facebook, рассказывая о своих действий в торговом центре. В том числе он сообщил, что устал и не может двигать пальцами.