В Таиланде при падении с высоты погибла 48-летняя россиянка

Гражданка России погибла 31 октября на острове Пхукет на юге Таиланда, со ссылкой на местную полицию сообщает издание Phuket News.

По данным полицейских, 48-летняя Жанна Братанич была обнаружена мёртвой возле кондоминиума, где она сняла жильё на три месяца. Женщина скончалась от травм при падении с высоты. Следствие полагает, что смерть мог повлечь несчастный случай или суицид. В квартире россиянки найдены лекарства с бирками на русском языке, шприц и сигареты.

Полицейские уточнили, что Жанна Братанич прибыла в Таиланд 16 октября по туристической визе и должна была покинуть страну 14 ноября. Полиция ведёт расследование обстоятельств смерти туристки.