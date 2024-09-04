В Таиланде нашли изуродованное тело 27-летнего туриста из Нижнего Тагила

Накануне, 3 сентября, неподалеку от пляжа Карон на Пхукете местные жители нашли в канаве тело мужчины со следами насильственной смерти. При нём была чёрная кожаная сумка с документами на имя 27-летнего жителя Нижнего Тагила Ильи О., а также паспорт другой тагильчанки, 26-летней Светланы У., и документы ещё одной женщины, родственницы погибшего мужчины.

По данным местных СМИ, тагильчанина били по голове каким-то твёрдым предметом. Помимо побоев, тело Ильи изрезано до костей. Судебно-медицинская экспертиза определила, что он скончался за 12–24 часа до того, как обнаружили тело.

Пока рассматривается несколько версий случившегося. Это могло быть разбойное нападение, но убить Илью могли в другом месте, так как рядом с телом нет следов крови, как и орудия преступления. Следователи не исключают, что у погибшего мог возникнуть конфликт с местной бандой преступников. Сейчас полиция проверяет записи с камер видеонаблюдения.