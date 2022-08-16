В Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила назначен новый судья

В Нижнем Тагиле в Тагилстроевском районном суде назначен новый судья. Им стал Сергей Сологуб. Указ о назначении новых судей в Свердловской области накануне, 15 августа, подписал президент РФ.

В 2015 году 31-летний Сергей Сологуб по результатам конкурса был назначен на должность секретаря суда. Как уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда, до нынешнего назначения он работал помощником судьи.

Также перестановки произошли в Новоуральском городском суде, председателем которого была назначена Татьяна Калаптур, и в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга, председателем которого стала Ольга Волкова. Судьями Свердловского областного суда также назначены Ольга Дорохина, Наталья Осинцева, Мария Патрушева и Вера Попова.