В тагильской спортшколе «Высокогорец», «Доме учителя» и Центре земельного права найдены многочисленные финансовые нарушения

Счётная палата Нижнего Тагила в 2022 году проверила, как муниципальные учреждения «Спортивная школа «Высокогорец», «Нижнетагильский дом учителя» и «Центр земельного права» расходуют средства, выделенные из бюджета города. Среди выявленных нарушений — неверное ведение бухгалтерии, неправомерный расход средств на заработную плату, неэффективное использование имущества и другие.

Так, в ходе проверки спортивной школы «Высокогорец» за 2019 и 2020 годы были зафиксированы пять нарушений по распоряжению имуществом, четыре — в бухгалтерском учёте, а также в расходе средств на оплату труда сотрудников. Были найдены ошибки в положении об оплате труда работников в части установления премии в честь праздничных дат. Кроме того, был нарушен порядок начисления стимулирующей выплаты тренерам «за профессиональное мастерство».

В «Нижнетагильском доме учителя» при проверке за 2020 и 2021 годы инспекторы усмотрели нарушения при выплатах стимулирующего характера руководителям учреждения, а также в целом неверное формирование фонда оплаты труда. Также в отчёте указано, что в «Доме учителя» допущены ошибки при начислении заработной платы отдельным сотрудникам. Неправомерные расходы составили более 155 тысяч рублей. Руководителю учреждения безосновательно начисляли доплаты в размере 26 784 рублей, а сотрудникам были начислены стимулирующие выплаты, неправомерный расход которых составил 27 899 рублей.

При проверке МКУ «Центр земельного права» за 2021 год были выявлены нарушения в информации о земельных участках. В отчёте сказано, что под сомнение ставится как достоверность данных об участках в Реестре муниципальной собственности города, так и полнота и достоверность расчётов о доходах с аренды этих участков. Кроме того, сотрудники центра неверно установили размер арендной платы за земельные участки, что повлекло за собой занижение арендной платы в казну города более чем на 356 тысяч рублей.

Все материалы проверок были направлены в прокуратуру.