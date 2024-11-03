В тагильской Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП у ТРЦ DEPO

В Госавтоинспекции Нижнего Тагила прокомментировали серьёзную аварию, которая произошла вечером 2 ноября в районе ТРЦ DEPO. По предварительным данным, около 20:00 32-летний водитель Ford Focus, двигаясь в условиях снегопада, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Lada Granta под управлением 39-летнего мужчины.

«В результате ДТП оба водителя и два пассажира Lada, в том числе полуторагодовалый мальчик, доставлены в лечебные учреждения для оказания медицинской помощи. Исходя из характера травм и повреждений отечественного автомобиля, женщина-пассажир и её несовершеннолетний сын перевозились с нарушением ПДД, не пристегнутые ремнём безопасности, в связи с чем получили тяжёлые ранения. Известно, что водитель автомобиля Ford является уроженцем республики Адыгея, имеет водительский стаж 10 лет, пояснений дать не смог, ссылаясь на плохое самочувствие», — отметили в дорожной полиции.

По факту ДТП полиция проводит проверку, в рамках которой будет установлено, как перевозились пассажиры, состояние автомобилистов в момент аварии и окончательная причина ДТП. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению ПДД, предельной бдительности и осторожности при управлении транспортом, а также к ответственному подходу к безопасной перевозке пассажиров, особенно детей.