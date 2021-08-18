В Тагильском пансионате для престарелых и инвалидов появился свой кинотеатр

В пансионате для престарелых и инвалидов Нижнего Тагила открылся кинозал на 150 человек. На первом сеансе постояльцы учреждения посмотрели классику отечественного кинематографа — художественный фильм Александра Зархи «Высота» (0+).

В пансионате постоянно проживают 515 человек, которые не всегда имеют возможность посещать кинотеатры или другие культурные учреждения города. В пандемию, когда жители пансионата были вынуждены находиться только в стенах заведения, эта проблема обострилась. В связи с этим было принято решение организовать большой кинозал непосредственно в пансионате.

Социально важный проект «Закрытый показ» получил 500 тысяч рублей в качестве победителя конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Благодаря поддержке компании были приобретены видеопроектор и экран, организована работа сетей для показа фильмов. Сотрудники и постояльцы пансионата изготовили блэкаут-шторы и выполнили монтажные работы, сообщает пресс-служба компании.

В репертуаре кинозала будут представлены художественные и документальные фильмы, спектакли, концерты, научно-популярные и спортивные передачи. Автор проекта Денис Жгулев, заведующий структурным подразделением Черноисточинского психоневрологического отделения ГАУ «Тагильский пансионат», провёл переговоры с руководством региональных телекомпаний о трансляции их программ. Также ему удалось получить официальное разрешение директора ФГУП «Мосфильм» Карена Шахназарова на публичный некоммерческий показ отечественных кинолент из архива киноконцерна.