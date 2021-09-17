В тагильском муниципальном санатории «Сосновый бор» накануне заезда ветеранов произошло коммунальное ЧП

Накануне вечером в муниципальном санатории-профилактории «Сосновый бор», который находится под Нижним Тагилом, произошла коммунальная авария. Как рассказал АН «Между строк» замглавы города по соцполитке Валерий Суров, в нескольких местах лопнула труба с горячей водой, которая питает здравницу.

«Туда сегодня заехали ветераны. Авария, в принципе, не такая страшная. Прогнила теплотрасса в одном месте. Сама теплотрасса не такая старая, но вот этот кусок не менялся, он находится под землёй. С утра уже его откопали. Думаю, что сегодня авария будет устранена. Ветераны не замёрзнут. Горячую воду им уже дали, проблем с приготовлением пищи тоже нет», — пояснил чиновник.

По словам Сурова, сегодня санаторий продолжит работу в штатном режиме.