«В Тагиле калачи по кобыле». Центр развития туризма запустил квест по гастрономической истории города  

В Нижнем Тагиле Центр развития туризма организовал для горожан новый квест «В Тагиле калачи по кобыле» (12+), который можно пройти через мобильное приложение «Малахитовая линия» с 11 по 24 декабря 2023 года.

Во время квеста участники должны будут пройти 9 точек с заданиями и собрать ключевое слово из 9 букв, связанное с гастрономической историей города. Все задания размещены в мобильном приложении «Малахитовая линия» (доступно для пользователей Android) в разделе «Квесты».

На каждом этапе для участников приготовлены увлекательные рассказы о магазинах, купцах, рецептах и любимых блюдах жителей старого Тагила. Первая точка квеста находится на месте нижнего провиантского склада. Двигаясь от задания к заданию, участники узнают, что такое москательные товары, когда в Нижнем Тагиле появилась первая служба доставки продуктов и многое другое.

После прохождения всех заданий ответ-ключ можно прислать на электронную почту Центра развития туризма turizmnt@mail.ru с пометкой «Квест». Обязательно укажите, сколько человек было в команде, и приложите фотографии с квеста.

«Мы всех участников, кто направит верный ответ, наградим. Обычно участники с ответом присылают состав команды. Исходя из этого, мы определяем призы. Призы — это полиграфическая продукция, мерч, памятные небольшие подарки, связанные с Нижним Тагилом, магнитный пазл с изображением города. Квест носит просветительский и развлекательный характер. Мы делаем такие квесты уже несколько лет, участники с удовольствием проходят их этапы», — рассказали журналисту АН «Между строк» в Центре развития туризма.

Также Центр развития туризма предлагает участникам сделать фотографии и селфи во время выполнения заданий. Их нужно разместить на личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» с хештэгами #едемвтагил и #visittagil. Итоги квеста будут опубликованы 26 декабря.

Поговорка «В Тагиле калачи по кобыле» высмеивает очень большие калачи, которые выпекали тагильские пекари для продажи на базаре.