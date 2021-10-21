​​​​​​​В «Т Плюс» опровергли факт взрыва в котельной Екатеринбурга

Представители ПАО «Т Плюс» сообщили, что в котельной на улице Гурзуфской в Екатеринбурге при проверке работы резервного котла произошёл «хлопок», однако факта взрыва зафиксировано не было, сообщает пресс-служба предприятия.

«Для проверки к работе в холода резервный котёл проходил опробование разных режимов горения. Это привело к кратковременному задымлению. Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет. Перебоев в работе оборудования нет. Котельная работает в штатном режиме. Информация о взрыве на Гурзуфской котельной не соответствует действительности», — рассказали в пресс-службе компании.

В комментарии Znak.com представители «Т-Плюс» отметили, что «хлопок» и «взрыв» — «вещи абсолютно разные».

«Внутри котла зафиксирован хлопок. На фотографии мы видим, что отошла обмуровка, периодически это случается. Сам котёл цел, его не сместило и не повредило. На жителях это никак не сказывается. Это наши внутренние сложности», — рассказали в пресс-службе «Т Плюс».

Напомним, инцидент произошёл сегодня утром: очевидцы сообщали, что слышали громкий звук, похожий на взрыв, после этого из труб котельной начал подниматься красный пар.

Сейчас котельная работает в штатном режиме. Прокуратура и полиция проводят проверку по факту инцидента.