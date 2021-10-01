В Сысерти в отделе полиции умерла женщина, задержанная за кражу водки

В отделе полиции в Сысерти умерла 51-летняя женщина, задержанная за кражу бутылки водки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, причиной смерти задержанной стала болезнь. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, 26 сентября в 15:30 наряд Росгвардии доставил 51-летнюю женщину из продуктового магазина в территориальное ОВД. Местная жительница, которая ранее была судима по статье 116 УК РФ («Побои») и дважды по статье 158 УК РФ («Кража»), подозревалась в хищении водки, что попадает под статью 7.27 КоАП РФ («Мелкое хищение»).
«Её поместили в специальное помещение, составили протокол, а на следующий день должны были доставить в суд для рассмотрения материала по существу. В период нахождения в отделе полиции гражданка пожаловалась на неожиданную боль в области груди, в связи с чем была сразу вызвана бригада скорой помощи. Врачи осмотрели пациентку, поставили укол, но не госпитализировали, разрешив оставить её под стражей. Через некоторое время при обходе камер представители МВД обнаружили её без признаков жизни, пригласили медиков, которые констатировали смерть. Гражданка в служебном помещении содержалась одна», — прокомментировал полковник Горелых.