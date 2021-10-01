В Сысерти в отделе полиции умерла женщина, задержанная за кражу водки

В отделе полиции в Сысерти умерла 51-летняя женщина, задержанная за кражу бутылки водки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, причиной смерти задержанной стала болезнь. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, 26 сентября в 15:30 наряд Росгвардии доставил 51-летнюю женщину из продуктового магазина в территориальное ОВД. Местная жительница, которая ранее была судима по статье 116 УК РФ («Побои») и дважды по статье 158 УК РФ («Кража»), подозревалась в хищении водки, что попадает под статью 7.27 КоАП РФ («Мелкое хищение»).