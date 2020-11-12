В Сысерти в госпиталь для пациентов с коронавирусом ищут медсестёр с зарплатой от 90 тысяч рублей

В центральную районную больницу Сысерти, стационар которой перепрофилируют под госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, ищут медсестёр с зарплатой от 90 тысяч рублей, пишет Znak.com.

В официальной группе медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что медсёстрам нужно будет работать в инфекционном госпитале с пациентами, у которых коронавирус. В обязанности входит уход за больным и исполнение врачебных назначений, из требований — только наличие среднего профессионального медицинского образования, можно без опыта работы.

Медсёстры будут работать по две недели (шестичасовая смена и отдых 12 часов), затем 14 дней будут отдыхать. Работа предусмотрена по срочному трудовому договору на период перепрофилирования круглосуточного стационара.