В Сысерти пьяный мужчина насмерть сбил женщину

В Сысерти сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщает пресс-служба ведомства.

«ДТП произошло 12 сентября около 12:30 в городе Сысерть, напротив дома по улице Герцена, 2а. Прибывшими на место ДТП сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что 38-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, выполняя обгон в запрещённом для этого месте, не учёл боковой интервал до движущегося в попутном направлении автомобиля ГАЗ и допустил с ним столкновение, после чего потерял контроль и выехал на правую обочину, где совершил наезд на пешехода», — сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате водитель сбил женщину, по пути в больницу она скончалась.