В Сысерти производителя антисептика, из-за которого погибли 8 жителей Якутии, оштрафовали на 140 тысяч рублей

Сысертский районный суд приговорил 44-летнего предпринимателя, антисептиком которого насмерть отравились восемь жителей Якутии, к штрафу в размере 140 тысяч рублей, признав его виновным в преступлении против здоровья населения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Суд установил, что кожный антисептик «Антисептс» его производства содержал ядовитое вещество — метанол. Экспертиза показала, что в санитайзере, произведённом в Свердловской области, содержалось 69% метанола при допустимых 3,5%.

Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что предприниматель признан виновным по части 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение и перевозка в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, неправомерные выдача и использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров требованиям безопасности»).

Суд установил, что компания мужчины производила антисептик с метанолом в период с февраля по ноябрь 2020 года. Для сбыта товара он использовал официальные документы, подтверждающие безопасность продукции.

«Представители МВД изъяли приготовленную для реализации готовую продукцию, большое количество этикеток и пустой тары для обеззараживающего средства», — прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, 18 ноября 2020 года в селе Томтор (Якутия) компания местных жителей решила распить антисептик Antisept's из пятилитровой канистры. В результате семь человек скончались от тяжёлого отравления, позже умер ещё один человек.