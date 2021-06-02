В Сысерти 12-летний подросток на мотоцикле сбил прохожего

Сотрудники ГИБДД Сысерти устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла-питбайка, сбившего пешехода, сообщает отдел пропаганды областного управления ГИБДД.

ДТП произошло 1 июня около 20:00 возле дома на улице Ленина, 43. Подросток-мотоциклист без шлема и специальной экипировки, без государственного регистрационного знака на транспортном средстве ехал по тротуару и сбил 33-летнюю женщину, которая стояла на остановке в ожидании автобуса. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, её отвезли в Сысертскую ЦРБ.

Виновник ДТП оказался жителем Екатеринбурга, который приехал в посёлок с родителями на дачу. Отец подростка заявил инспекторам, что купил мотоцикл в ноябре 2020 года себе и не знает, как сын его взял. Ключи от мотоцикла лежали дома в свободном доступе.