В Свердловскую область в предстоящие выходные придут ночные заморозки

4 и 5 июня в Свердловской области ожидаются ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура понизится до –3°C, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила.

«По сообщению Уральского гидрометцентра, ночью 4 и 5 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...–3°С», — говорится в сообщении.

Несмотря на заморозки ночью, днём сохранится тёплая погода. В ведомстве напоминают садоводам, что в период ночных заморозков, чтобы избежать повреждения теплолюбивых сельскохозяйственных культур, нужно их накрывать.