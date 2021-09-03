В Свердловскую область привезли 1,3 млн доз вакцины от гриппа

Свердловская область получила крупный транш вакцины от гриппа — в регион пришло более 1,3 млн доз препарата, предназначенного для взрослых и детей, сообщил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Свердловской области Александр Харитонов.

Практически все больницы региона на сегодняшний день получили вакцины от гриппа, обратиться за прививкой свердловчане могут в прививочные кабинеты поликлиник. В ведомстве уточнили, что в Свердловскую область поступили отечественные вакцины от гриппа «Флю-М» (для взрослого населения) и «Ультрикс Квадри» (для детей начиная с 6-месячного возраста и беременных женщин). В них не содержится живого вируса, а значит, они абсолютно безопасны и вызвать респираторное заболевание не могут.

«Важно помнить, что одномоментно вводить вакцины от сезонного гриппа и коронавирусной инфекции нельзя. Интервал должен составлять не менее одного месяца», — заявил Александр Харитонов.

При этом в условиях пандемии коронавирусной инфекции важно и своевременно привиться против сезонного гриппа: микс этих инфекций может привести к трагическим последствиям, отмечают эпидемиологи. Активность гриппа начинается в ноябре — декабре, а пик заболеваемости приходится на январь — февраль. Для формирования защитного иммунитета сделать прививку нужно заранее.