В Свердловскую область придёт короткое потепление

В Свердловской области в ближайшие дни наступит короткое потепление, сообщает Уралгидрометцентр. По словам главного синоптика региона Галины Шепоренко, оно продержится 14–15 сентября, после чего в области снова похолодает.

Тёплый атмосферный фронт подойдёт с северо-западных районов европейской части России, он коснётся только южной части Свердловской области. Во вторник и среду ночью температура воздуха составит +3…+8 градусов, а днём воздух прогреется до +16…+21 градуса. Местами пройдёт дождь, на севере — с мокрым снегом.

«Северных районов Среднего Урала тепло почти не коснётся. Во второй половине текущей недели ветер вновь подует с севера, будет холодно. В начале следующей недели мокрый снег может пролетать и в южной половине Свердловской области», — рассказала Шепоренко.

В Нижнем Тагиле в понедельник ожидается до +12 градусов днём и до –3 ночью. Во вторник воздух прогреется до +18, в среду — до +14. К выходным в городе похолодает до +6.