В Свердловскую область придут сильные дожди и грозы

Свердловское ГУ МЧС России предупредило жителей Свердловской области о непогоде, которую ожидают в регионе 30 июля.
«По данным синоптиков, 30 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, ветер с порывами до 15 метров в секунду. В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей», — сообщает пресс-служба МЧС.
Тем, кто живет в частных домах, рекомендуют подготовить ливневые канализации к отводу дождевого стока. Во время грозы следует закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляцию. Во время молнии не подходите близко к проводке, молниеотводу, антеннам, не стойте рядом с окнами и по возможности выключите электроприборы.
«Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», — просят спасатели.