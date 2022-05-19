В Свердловскую область придут грозы и заморозки до –2 градусов 

В конце этой недели в Свердловскую область придёт похолодание с дождями, грозами и градом. Об изменениях в погоде сообщают синоптики Уральского гидрометцентра. По их прогнозам, циклон придёт на Урал сегодня, 19 мая, и принесёт холодный воздух на все выходные.

19 мая температура воздуха в регионе днём составит от +13°С до +18°С, в северной части области ожидается +10°С. Ветер юго-западный с порывами до 15 м/с. В отдельных районах пройдут не только дожди, но и град. Ночью столбики термометров опустятся до +3°С.

В пятницу, 20 мая, температура воздуха днём составит от +10°С до +15°С. Днём возможны кратковременные дожди, а ночью ожидаются сильные грозы с порывами ветра до 10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +1°С.

В субботу, 21 мая, днём ожидается от +10°C до +15°C. Ночью похолодает до 0°C, в некоторых районах возможны заморозки до –2°C. Пройдут кратковременные дожди и сильные грозы в восточной части области с порывами ветра до 9 м/с.