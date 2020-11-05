В Свердловскую область придут дожди с мокрым снегом

В Свердловской области ожидается пасмурная погода с дождями и мокрым снегом, осадки будут идти минимум три ближайших дня — с 5 по 7 ноября, прогнозирует Уралгидрометцентр.

По данным синоптиков, 5 ноября осадки будут небольшими, в отдельных районах прогнозируют гололёд. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха составит днём +1…+6 градусов. 6 ноября днём ожидается +3…+8 градусов, ночью будет –2…+3 градуса. В субботу будет немного холоднее: днём +1…+6, ночью –1…+4 градуса.

В Екатеринбурге все ближайшие дни температура днём будет плюсовой — от +3 до +8 градусов, ночью минимальный порог температуры — ноль градусов. Существенных осадков не ожидается, 7 ноября пройдёт небольшой дождь.