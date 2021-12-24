В Свердловской области значительно выросла популяция волков и медведей

В Свердловской области за год значительно выросла численность волков и медведей. По данным зимнего маршрутного учёта, количество волков выросло с 793 до 906 особей, а медведей — с 4225 до 4661 особи, по сравнению с 2020 годом. Как сообщает Znak.com со ссылкой на директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александра Кузнецова, на проблему увеличения количества волков необходимо реагировать незамедлительно, так как эти хищники «являются серьёзными вредителями сельского и охотничьего хозяйства, наносят фауне диких копытных огромный ущерб и выступают мощным негативным регулятором их популяции».

По словам эксперта, высокая численность волков несёт угрозу для здоровья людей и животных. А также угрозу распространения болезней диких животных. В частности, волки и медведи создают эпидемическую опасность, связанную с распространением бешенства, трихинеллёза, гельминтозы и других болезней.

«Рост численности волков в Свердловской области обусловлен в том числе недостаточной добычей взрослых половозрелых особей волков. Для снижения численности ежегодно необходимо изымать такое количество волков, которое превышает ежегодный прирост их популяции, при этом волк — очень плодовитое животное. Увеличение плотности популяции волков приводит к возрастанию их миграционной активности», — рассказали в департаменте.

К 30 ноября охотники убили 347 волков, чтобы регулировать численность популяции. Это больше, чем за весь 2020 год — тогда убили 311 волков.

Рост численности медведей также связан со снижением интенсивности охоты на хищников. Из-за этого животное перестаёт воспринимать человека как источник опасности и представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, поскольку предугадать поведение и тем более нападение медведя невозможно.

«Необходимо отметить, что лесные массивы вокруг населённых пунктов являются естественной средой обитания для диких животных, в связи с чем возможно кратковременное появление зверей возле посёлков в пределах своей территории. Выход в населённые пункты, к человеку, для диких животных — это риск, основная причина которого — возможность нахождения пищи, особенно в зимне-весенний период бескормицы, которая возникает либо из-за природных условий, либо по причине излишнего антропогенного воздействия на природу — уничтожения природных мест обитания вследствие лесных пожаров, застройки, появления лесных дорог и людей в лесу», — объясняют животноводы.

По словам Кузнецова, в период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года в Свердловской области установили следующие квоты на отстрел животных: лимит добычи бурых медведей — 757 особей (16,2% от общей численности); барсуков — 492 особи (6,3%); лосей — 3223 особи (6,3%); сибирских косуль — 4612 особей (9,2%); соболей — 672 особи (9,7%); рысей — 18 особей (2,2%).

В декабре в Свердловской области люди несколько раз столкнулись с волками. В лесах под Сысертью охотники убили трёх самцов и одну самку. Как объяснил Znak.com Александр Кузнецов, в период с 7 по 10 декабря животные и правда оказались на территории Сысертского городского округа. Стая из пяти особей ранее была также замечена в Каменском городском округе. В 2020 году были убиты две особи из этой стаи.

21 декабря фермеры из села Кокуй Талицкого района увидели пять трупов овец у себя во дворе: в овчарню ночью пробралась стая волков.