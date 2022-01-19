В Свердловской области злостного неплательщика алиментов отправили в тюрьму  

Верхотурский районный суд приговорил 38-летнего местного жителя к 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за неуплату алиментов. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С 2016 года мужчина должен был выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка в размере ¼ части ежемесячного заработка. В сентябре 2019 года его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка в течение двух месяцев) и назначили наказание в виде 60 часов принудительных работ.

До сих пор мужчина не помогает своему ребёнку. Его задолженность на содержание дочери составила 280 тысяч рублей.

«Мужчина своего поведения и отношения к содержанию своего ребёнка не изменил, к выплате алиментов и задолженности по ним не приступал, какую-либо материальную помощь на содержание несовершеннолетнего ребёнка, в том числе вещами и продуктами питания, не оказывал, в результате чего у него образовалась задолженность на содержание дочери в сумме свыше 280 тысяч рублей», — отмечают в прокуратуре региона.

Верхотурский районный суд (постоянное судебное присутствие в городе Новая Ляля) назначил обвиняемому наказание в виде 4 месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.