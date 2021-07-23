В Свердловской области жильцов, попавших в программу реновации домов, освободят от взносов за капремонт

Жители Свердловской области будут освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт, если их дома попали в программу комплексного развития территорий (КРТ) — так называемую реновацию старых МКД. Соответствующее постановление 22 июля приняло правительство региона.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, собственники, которые проголосуют за включение своего дома в зону КРТ, смогут перестать платить взносы за капремонт, как только будут утверждены документы по планировке территорий для развития жилой застройки. При этом не оплачивать капремонт можно будет с первого месяца года, в котором предполагается начать расселение этих домов.

Кроме того, областное правительство утвердило порядок определения начальной цены на право реализации проекта КРТ на жилой, нежилой и незастроенной территории. Начальная цена торгов будет зависеть от сложности и длительности проекта. А победителем признают того, кто предложит наибольшую цену за право реализовать проект.

Отметим, в Нижнем Тагиле в ближайшее время реализация программы реновации проводиться не будет. По словам мэра города Владислава Пинаева, одна из причин — отсутствие заинтересованных застройщиков.