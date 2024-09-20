В Свердловской области женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара (ВИДЕО)

В селе Курьи Сухоложского района произошёл пожар на третьем этаже многоквартирного дома. Хозяйка квартиры, пытаясь спастись от огня, вышла на балкон, который вскоре тоже начало охватывать пламенем. В отчаянии женщина выпрыгнула с балкона, зацепилась за бельевые веревки, однако те оборвались, и она упала на землю.

Несмотря на падение с большой высоты, пострадавшая осталась жива. Сейчас она находится в реанимации.

«Она сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние стабильное. Пострадавшая надышалась угарным газом», — рассказали в пресс-службе больницы Сухого Лога.

«До прибытия подразделений МЧС из дома эвакуировались 14 человек. В 11:15 пожар был локализован, в 11:18 открытое горение было ликвидировано. В ликвидации последствий задействованы 12 человек личного состава, 3 единицы спецтехники», — рассказали в пресс-службе МЧС.