В Свердловской области женщина, убившая свою восьмилетнюю дочь, отправлена на принудительное лечение

Свердловский областной суд вынес приговор в отношении жительницы Нижнесергинского района, которая в октябре прошлого года убила свою восьмилетнюю дочь, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствие установило, что 35-летняя женщина страдает хроническим психическим расстройством, из-за которого она не осознавала в полной мере то, что сделала. Суд назначил ей принудительное лечение в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением.

«Согласно заключению комиссии экспертов, указанная женщина страдает психическим заболеванием, лишающим её возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с изложенным она признана невменяемой», — отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, 26 октября 2021 года в деревне Уфа-Шигири женщина вместе со своей дочерью находилась у себя дома. В 02:45 в дежурную часть полиции города Нижние Серги поступил звонок, в котором обвиняемая сообщила, что незнакомый мужчина ворвался в их дом и жестоко расправился с девочкой. Однако, как позже созналась мать, никакого мужчины не было. С дочерью она расправилась сама. Женщина нанесла ребёнку не менее 11 ударов ножом в область груди, а также не менее четырёх ударов в область левой руки. От полученных травм девочка скончалась.

«О жуткой истории, о которой идёт речь, стало известно от матери погибшей девочки. 26 октября в 02:45 женщина 1987 года рождения позвонила в дежурную часть полиции города Нижние Серги и рассказала, что к ней в частный дом в деревне Уфа-Шигири проник некий бородатый мужчина и зарезал её малолетнюю дочь. Когда представители МВД в срочном порядке прибыли на указанный адрес, стало понятно, что никакого маньяка в мужском обличье в реальности не было. Чудовищную расправу над собственным ребёнком учинила сама заявительница, о чём она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска. Якобы малышка капризничала и не хотела ложиться спать. Этого оказалось достаточно, чтобы схватить нож и неоднократно вонзить его в тело несовершеннолетней. Ранения стали несовместимыми с жизнью. Подозреваемая на учёте в ПДН не состояла, но ранее обследовалась у специализированных медработников, отсюда и фантастическая версия про бородатого убийцу. Орудие преступления гражданка выбросила в выгребную яму, откуда при помощи специального магнита колюще-режущий предмет в последующем был извлечён», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.