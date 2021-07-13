В Свердловской области ждут вакцину «Спутник Лайт», которая подходит для ревакцинации

Вице-губернатор Павел Креков сообщил, что уже в этом месяце в Свердловскую область поступит вакцина «Спутник Лайт», которая подходит для ревакцинации. Об этом чиновник рассказал во время брифинга оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Для того чтобы начать полноценную ревакцинацию, нужно дождаться увеличения запасов вакцины. Повторюсь, ближайшая поставка будет через несколько дней. Традиционный вопрос о “Спутнике Лайт”, мы его ждём в июле. Эта вакцина наиболее удобна для ревакцинации, потому что она однокомпонентная. В каких объёмах она поступит в регион, я сказать не могу, потому что у меня такой информации нет», — сказал Креков.

По словам заместителя губернатора, в Свердловской области пока не началась массовая кампания по ревакцинации, однако власти готовятся к тому, чтобы её начать.

«Все три препарата, которые сегодня в обороте, могут использоваться для ревакцинации. Многое зависит от состояния здоровья человека. Как правило, желательна ситуация, когда ревакцинация проводится другим препаратом», — говорит Павел Креков.

В конце июня директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи академик Александр Гинцбург рассказал, что из-за постоянных мутаций коронавируса прививаться от него придётся каждые полгода. Этой же точки зрения придерживаются в Минздраве РФ.