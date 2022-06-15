В Свердловской области заживо сгорел мужчина, пытавшийся спасти свой автомобиль (ВИДЕО)

В Каменске-Уральском во дворе жилого дома на улице Октябрьской, 134 загорелся легковой автомобиль. Владелец припаркованной рядом «Газели Next» решил спасти свою машину, но погиб, сообщает E1.ru.

На видео, записанном очевидцем трагедии, зафиксировано, как владелец «Газели» сел в неё с пассажирской стороны. Он смог отогнать машину от полыхающей легковушки, но после врезался в дом. На кадрах видно, что после столкновения с домом из «Газели» вырывается пламя. Очевидцы пытались достать водителя из кабины, но спасти его не удалось.