В Свердловской области завод оштрафовали за выбросы кремния

Невьянская городская прокуратура по обращению местных жителей проверила деятельность завода «Невьянский цементник», который, по мнению горожан, незаконно загрязняет воздух, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки сотрудниками прокуратуры установлено, что промышленные установки акционерного общества «Невьянский цементник» выбрасывают вредные вещества — неорганическую пыль с содержанием кремния — в воздух. При этом у предприятия нет разрешения на выбросы, а также нет утверждённого проекта нормативов предельно допустимых выбросов.

По итогам проверки прокуратура возбудила административные дела по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ («Выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения»), ч. 1 ст. 8.1 КоАП РФ («Несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства») в отношении начальника отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии предприятия. По результатам рассмотрения дел сотруднику завода был назначен штраф на общую сумму 42 тысячи рублей.

Кроме того, в суд направлен иск с требованиями обязать АО «Невьянский цементник» разработать проект нормативов предельно допустимых выбросов и получить разрешение на выброс вредных веществ, а также поставить на государственный учёт объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.