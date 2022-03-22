В Свердловской области заработала горячая линия для призывников 

В военной прокуратуре Екатеринбургского гарнизона в рамках весенней призывной кампании начал работу консультационно-правовой пункт. Как рассказали в ведомстве, получить консультацию можно по любым вопросам, связанным с военной службой.

«В целях создания условий для реализации гражданами своих прав и обязанностей при призыве на военную службу и направлении на альтернативную гражданскую службу в военной прокуратуре гарнизона на период весеннего призыва — до 15 июля 2022 года — работает консультационно-правовой пункт и телефон горячей линии», — сообщили в ведомстве.

За консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы, можно обратиться лично по адресу: город Екатеринбург, улица Луначарского, 215/2 и по телефону горячей линии: 8 (343) 254-01-66.