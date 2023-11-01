​​​​​​​В Свердловской области запустят первую в России программу поддержки малого бизнеса с применением искусственного интеллекта

В Свердловской области запустят первую в России программу финансовой поддержки малого бизнеса «Оптимум» с применением искусственного интеллекта при рассмотрении кредитных заявок, сообщили в региональном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП).

Подробнее о новой программе можно будет узнать 2 ноября в 11.00 в пресс-центре ТАСС-Урал (ул. Ленина, 50Б, 2 этаж) на брифинге, посвящённом её запуску.

В брифинге примут участие управляющий Свердловским отделением ПАО Сбербанк Владислав Шиленко и директор СОФПП Валерий Пиличев.

Спикеры расскажут, в чём суть и преимущества новой программы «Оптимум» для предпринимателей, прокомментируют востребованность финансовой поддержки малого бизнеса в 2023 году по сравнению с 2022 годом и сообщат, как получить кредит на развитие бизнеса при недостаточном обеспечении. В программе мероприятия — подписание соглашения и ответы на вопросы журналистов.

Аккредитация до 18:00 1 ноября 2023 года (среда) по электронной почте eav@sofp.ru или телефону +7-906-812-88-88 (Андрей Ермоленко).