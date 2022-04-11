В Свердловской области запустили производство офсетной бумаги 

Туринский целлюлозно-бумажный завод запустил линию по производству офсетной бумаги из собственного сырья. Мощности предприятия обеспечат 7% российского рынка, сообщает департамент информационной политики региона.

«Произошёл резкий дефицит на рынке офсетной бумаги, но поскольку наше предприятие на протяжении 60 лет выпускало бумажные изделия, у нас есть необходимая технологическая цепочка оборудования и все необходимые специалисты. В связи с потребностью мы возобновили выпуск офсетной бумаги», — рассказал генеральный директор управляющей компании «Тура» Дмитрий Русаков.

Ежедневно на заводе производят 7 тысяч пачек бумаги высокой степени белизны. Туринская бумага может быть использована при проведении ЕГЭ. Для отбеливания бумаги на предприятии используют гипохлоридную технологию, которая позволяет не зависеть от иностранных поставщиков. Как отмечает Дмитрий Русаков, по требованиям министерства образования белизна бумаги для экзамена должна составлять не менее 80%.

На имеющихся мощностях завод может производить до миллиона пачек бумаги в месяц и закрывать все потребности Свердловской области. В планах предприятия расширить производство и увеличить выпуск бумаги до 200 тонн в сутки, что позволит занять 15% всего российского рынка. Инвестиции в проект оцениваются в 2 миллиарда рублей. Завод является участником национального проекта «Производительность труда».

Туринский ЦБЗ был запущен в 1939 году для нужд оборонной промышленности. Сегодня здесь производят бумагу для гофрирования, бумагу-основу для санитарно-гигиенических видов изделий, а также древесноволокнистые плиты. На предприятии трудится около 650 человек. В планах — создание ещё 150 рабочих мест.

Напомним, в марте федеральные и областные СМИ сообщали о дефиците офисной бумаги в России и её резком удорожании. Цена пачки бумаги из 500 листов выросла с 300 до 1500 рублей.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал использовать накопленный промышленный потенциал для развития проектов импортозамещения. Глава региона поручил докапитализировать фонд технологического развития промышленности до 500 миллионов рублей, что позволит оказывать дополнительную льготную поддержку промышленным предприятиям в условиях беспрецедентного санкционного давления.

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