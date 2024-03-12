В Свердловской области запустили первое на Урале производство детских подгузников из отечественного сырья мощностью 250 штук в минуту

Компания «Технологии гигиены» запустила первое на Урале производство детских подгузников в селе Большебрусянском Белоярского района. Для реализации проекта был использован льготный заём, предоставленный Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП).

«Свердловская область ассоциируется в первую очередь с металлургией и машиностроением. Но губернатор Евгений Куйвашев ставит перед нами задачу системно развивать производство товаров повседневного спроса. Для этого нужно, чтобы были инициативные инвесторы, готовые взять на себя это, а мы со стороны правительства оказываем помощь. В прошлом году нам была презентована идея этого производства, и мы нашли те меры поддержки, которые позволили запустить это предприятие», — сказал на открытии производства замгубернатора Дмитрий Ионин.

Он отметил также, что поддержка малого бизнеса в регионе ведётся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Общий объём инвестиций в новое производство составил 28 млн рублей, после выхода предприятия на проектную мощность штат сотрудников должен составить 50 человек.

«Линия рассчитана на 250 единиц в минуту. Сырьё на 90% отечественное, в том числе мы используем флафф-целлюлозу Туринского целлюлозно-бумажного завода. На проектную мощность планируем выйти в течение месяца. Первая поставка — 10 тысяч подгузников — будет направлена в благотворительный фонд», — рассказал директор компании «Технологии гигиены» Павел Бедулев.

Кроме свердловского предприятия, такую продукцию в России выпускают ещё четыре компании. В планах «Технологий гигиены» дальнейшее расширение ассортимента выпускаемой продукции.