В Свердловской области запустили горячую линию для мобилизованных по ошибке

В Екатеринбурге заработала служба помощи тем, кто считает, что их мобилизовали по ошибке. Обратиться за поддержкой можно лично или по телефону. Граждан готовы принять в отделении Общероссийского народного фронта.

Здесь обещают помочь не только призванным по ошибке, но и всем мобилизованным. Они могут обращаться в центр по вопросам, связанным с условиями и организацией быта. Жалобы принимают в Екатеринбурге на улице Хохрякова, 9. Также работает горячая линия по номеру 8 (343) 350-09-42.

Напомним, ранее в России заработала федеральная горячая линия по вопросам мобилизации по номеру 122. После набора номера звонящему нужно прослушать автоответчик, набрать цифру 1, затем его соединят с оператором.