В Свердловской области запретили курить практически везде

Накануне губернатор Евгений Куйвашев подписал закон о расширении списка мест в Свердловской области, где запрещено курить табак и употреблять никотиносодержащие смеси. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации региона.

С 6 сентября официально запрещено курить:

— на остановках общественного транспорта и территории в радиусе 15 метров от них;

— в подземных и надземных крытых пешеходных переходах;

— в городских лесах, садах, скверах и парках;

— на парковках общего пользования на открытом воздухе;

— на территории в радиусе 15 метров от входов в торговые пространства или заведения общепита;

— на территории в радиусе 15 метров от входов в здания органов государственной и муниципальной власти.

Уточняется, что нарушителей ждёт наказание согласно закону «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». При этом в самом региональном законе ничего не говорится о запрете курения в общественных местах. Как пояснили АН «Между строк» в тагильской полиции и департаменте информационной политики, до вступления закона в силу ведомства между собой определят, как и кто будет контролировать его исполнение. Сейчас за курение в общественных местах статьёй 6.24 КоАП предусмотрены штрафы от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Один из основных авторов законопроекта депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова рассказала АН «Между строк», что принятие нового закона — это лишь первый пункт в длинной цепочке.

«Чтобы вводить какие-то ограничения и штрафы, нужно сначала эти ограничения обозначить. Теперь будем вести работу о внесении поправок в региональный закон об административных правонарушениях. Надеемся, что получится найти взаимопонимание с органами внутренних дел, которые и занимаются контролем за исполнением КоАП. Этот закон прежде всего должен защитить от пассивного курения в общественных местах. Например, в парках. Представляете, сидит мамочка с коляской, а рядом присаживается человек с сигаретой. Или вот сейчас много летних веранд при кафе. Там тоже люди могут страдать от пассивного курения. Мы долго разрабатывали этот законопроект, изучали опыт других регионов России. В 28 регионах такой закон уже работает», — отметила Елена Чечунова.