В Свердловской области занято больше половины коек для коронавирусных больных

Заместитель регионального министра здравоохранения Екатерина Ютяева заявила, что больше половины от максимального коронавирусного коечного фонда Свердловской области развёрнуто, пишет E1.ru.

Максимальное число мест для лечения ковидных больных в регионе — 10 590, развёрнуто уже 5598 коек, из них 720 — реанимационные. В ближайшие дни это число вырастет до 7000. В Екатеринбурге развёрнута практически половина всех мест — 2855 (203 реанимационные — для самых тяжёлых больных).

«Заболеваемость нарастает такими темпами, что в ближайшее время мы выйдем на максимум того коечного фонда, который мы разворачивали на пике второй волны. Система здравоохранения находится в очень жёстких условиях. От соблюдения всех мер и от нас с вами зависит, будем ли мы разворачивать такое количество коечного фонда либо сдержим пандемию на меньших цифрах», — сказала Екатерина Ютяева.

Замминистра рассказала, что нагрузка на участковых терапевтов за последний месяц выросла в несколько раз: в начале июня на амбулаторном лечении было всего 1200 пациентов, сейчас — уже 8376.

«Нагрузка на амбулаторное звено возросла в семь раз с учётом того, что всю медицинскую помощь больным с ОРВИ, респираторными заболеваниями и с подозрением на COVID-19 или с его наличием оказывают на дому выездными бригадами. Это значит, что участковая лабораторная служба работает с семикратной перегрузкой», — сообщила Екатерина Ютяева.

Минздрав попросил у администрации города машины в помощь поликлиническому звену. Доля иммунизированного населения Екатеринбурга сейчас составляет 31,4%, всего в Свердловскую область поступило 665 758 доз вакцин, 91,6% из них уже ввели жителям.

«90% пациентов, которые находятся в госпиталях, не вакцинированы. Среди пациентов со среднетяжёлым и тяжёлым течением болезни крайне мало вакцинированных граждан, а в реанимационных отделениях вообще нет вакцинированных», — сказала Ютяева.

Анестезиолог-реаниматолог одного из крупных ковидных госпиталей подтвердил слова замминистра. Врач сообщил, что среди заболевших лишь единицы были вакцинированы. Медики заметили, что третья волна развивается стремительнее и вирус стал заразнее.

«Стало больше тяжёлых пациентов, чем в прошлые волны, и намного больше молодых пациентов от 30 лет. Средний возраст больных — 45 лет и старше. Мы замечаем, что вирус стал поражать пациентов быстрее, проходит намного меньше времени от тяжёлого состояния до крайне тяжёлого. У пациентов гораздо быстрее падает сатурация. Вирус мутировал, он меняет свой антигенный набор, чтобы размножаться внутри организма», — рассказал анестезиолог-реаниматолог.

По словам медика, распространению вируса мешают и вакцинация, и естественный иммунитет.