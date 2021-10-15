​​​​​​​В Свердловской области занято больше половины коек для детей с коронавирусом

В Свердловской области занято около 56% коек (138 из 245 имеющихся), открытых для детей с коронавирусной инфекцией, со ссылкой на региональный оперативный штаб по противодействию ковиду пишет Znak.com.

В реанимационных отделениях сейчас находятся два несовершеннолетних пациента. Детей, подключённых к ИВЛ, в регионе нет. Кроме того, в области не зарегистрировано случаев смерти детей от COVID-19. Кроме коек в больницах, в загородном отделении медцентра «Бонум» развёрнуто 80 мест для юных пациентов в состоянии средней тяжести, идущих на поправку, куда детей направляют при необходимости.

В штабе считают, что увеличение заболеваемости детей коронавирусом обычно коррелирует с заболеваемостью взрослых.

«Вместе с тем тяжесть течения заболевания у детей пока не изменилась. В основном это лёгкие или бессимптомные формы. Средние показатели среднетяжёлых и тяжёлых форм, нуждающихся в госпитализации, за ковидный период также существенно не изменились», — сказали в штабе.

Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказывал, что осенью 2021 года дети болеют ковидом в три раза чаще, чем летом этого года или осенью прошлого. По словам Харитонова, если летом и в ноябре 2020 года число детей составляло 7–8% от общего числа заболевших, то сейчас их число доходит до 20–24%.