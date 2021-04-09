В Свердловской области закрыли все ледовые переправы

В Свердловской области в связи с установившейся тёплой погодой и интенсивным таянием льда закрыты все 18 действовавших зимой ледовых переправ, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сотрудники ГИМС совместно с представителями собственников ледовых переправ зачернили лёд в местах выезда на переправы и установили знаки, запрещающие движение автотранспорта. Жителей региона просят быть бдительными и не пренебрегать знаками «Выход на лёд запрещён!» и «Въезд на лёд запрещён!».

Всего на Среднем Урале было организовано 18 ледовых переправ на реках Тавда, Пелым, Сосьва и Лозьва: семь в Гаринском городском округе, по три в Таборинском районе и Серовском ГО, две в Ивдельском районе и по одной в Туринском и Сосьвинском городских округах, а также в Слободо-Туринском районе. Происшествий на них за прошедшую зиму не зарегистрировано.