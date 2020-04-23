В Свердловской области зафиксировали первый случай клещевого энцефалита

В Свердловской области зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита — заболевший был инфицирован в Ирбите, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Кроме того, в регионе зафиксировали два случая боррелиоза. Всего от насекомых с начала сезона пострадали 1142 человека, в том числе 337 детей.

«Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 53 муниципальных образованиях. Наибольшее количество пострадавших в Слободо-Туринском, Пышминском, Тугулымском районах, Камышлове, Таборинском районе, Верхней Туре, Сысерти, Ирбите, Каменске-Уральском, Берёзовском, Богдановиче, Рефтинском», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отметили, что в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовано 412 особей клещей, снятых с людей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 6 пробах (1,5%), в ПЦР на боррелиоз исследована 381 проба, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 167 пробах (43,8%), на прочие инфекции исследовано 262 пробы, в том числе на моноцитарный эрлихиоз положительных 4 пробы (1,5%) и гранулоцитарный анаплазмоз положительная 1 проба (0,4%).